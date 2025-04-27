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Курские новости

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Зеленский отрицает разгром ВСУ в курском приграничье

Зеленский отрицает разгром ВСУ в курском приграничье

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продолжают держать «определенные» позиции в Курской областиПрезидент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ продолжают держать «определенные» позиции в Курской области.

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