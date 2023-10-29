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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

WP: Зеленский своими заявлениями нажил Украине новые проблемы

WP: Зеленский своими заявлениями нажил Украине новые проблемы

Заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно его поддержки Израиля в борьбе с ХАМАС создали Киеву новые проблемы с завоеванием доверия и поддержки со стороны арабских и мусульманских стран.

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