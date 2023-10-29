WP: Зеленский своими заявлениями нажил Украине новые проблемы

Заявления президента Украины Владимира Зеленского относительно его поддержки Израиля в борьбе с ХАМАС создали Киеву новые проблемы с завоеванием доверия и поддержки со стороны арабских и мусульманских стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии