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Bloomberg назвал самомнение пороком западной культуры

Bloomberg назвал самомнение пороком западной культуры

Самомнение является пороком западной культуры. Об этом пишет Bloomberg. В материале говорится, что Запад мог бы добиться большего успеха во внешней политике, если бы усерднее пытался понять, почему многие не поддерживают выделение средств Украине.

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