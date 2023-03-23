Bloomberg назвал самомнение пороком западной культуры

Самомнение является пороком западной культуры. Об этом пишет Bloomberg. В материале говорится, что Запад мог бы добиться большего успеха во внешней политике, если бы усерднее пытался понять, почему многие не поддерживают выделение средств Украине.
Самомнение является пороком западной культуры. Об этом пишет Bloomberg. В материале говорится, что Запад мог бы добиться большего успеха во внешней политике, если бы усерднее пытался понять, почему многие не поддерживают выделение средств Украине.
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