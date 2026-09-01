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Культурология.рф

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История и археология: «Тампльская сирота»: что стало с дочерью Марии-Антуанетты и Людовика XVI после их казни

История и археология: «Тампльская сирота»: что стало с дочерью Марии-Антуанетты и Людовика XVI после их казни

Трагическая история семьи короля Франции Людовика XVI и его супруги Марии-Антуанетты не закончилась их казнью во время Французской революции, а продолжала разворачиваться еще долгое время после их смерти.

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