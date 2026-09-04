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Аргументы и Факты

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В Приамурье 22-летний железнодорожник погиб во время формирования состава

В Приамурье 22-летний железнодорожник погиб во время формирования состава

В Амурской области расследуют гибель 22-летнего составителя поездов. Трагический инцидент произошёл ночью на станции Дипкун Дальневосточной железной дороги во время маневровых работ.

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