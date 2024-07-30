«Родственники – это проблема государственная»: Алексей Учитель о конфликте с сыном Виктора Цоя

В 2020 году на экраны вышел фильм Алексея Учителя о рок-музыканте Викторе Цое. Однако его сын, Александр Цой, выступил против проката картины и даже написал письмо президенту с просьбой урегулировать вопрос с использованием авторских прав.
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