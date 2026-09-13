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Названо повышающее риск смерти от 9 видов рака количество алкоголя

Названо повышающее риск смерти от 9 видов рака количество алкоголя

Согласно недавнему опросу Института Гэллапа, американцы пьют меньше, чем когда-либо: только 54% взрослого населения США признались, что употребляют алкоголь, что является рекордно низким показателем второй год подряд .

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