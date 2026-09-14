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Мировое обозрение

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Пять ФАБов разом: Су-34 стёрли в порошок пункты дислокации и управления дронами ВСУ

Пять ФАБов разом: Су-34 стёрли в порошок пункты дислокации и управления дронами ВСУ

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 отработали по двум разноплановым целям на разных направлениях, и в обоих случаях речь идет об объектах, критически важных для украинской армии.

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