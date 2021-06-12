Инфекционист развеял миф о заражении ВИЧ от комара

Слухи, что люди могут заразиться вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) от укуса комара, — миф. Почему — объяснил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Подмосковье Александр Пронин, сообщило РИА «Новости».