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Инфекционист развеял миф о заражении ВИЧ от комара

Инфекционист развеял миф о заражении ВИЧ от комара

Слухи, что люди могут заразиться вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) от укуса комара, — миф. Почему — объяснил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Подмосковье Александр Пронин, сообщило РИА «Новости».

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