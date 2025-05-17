Симп: кто это, что значит в молодёжном сленге

Почему про них обычно говорят пренебрежительно? Анализируем вместе с психологом. Если вы чувствуете, что чрезмерная вовлечённость в жизнь другого мешает вам быть собой, стоит задуматься, что стоит за этим на самом деле.
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