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Всё о женщинах

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Симп: кто это, что значит в молодёжном сленге

Симп: кто это, что значит в молодёжном сленге

Почему про них обычно говорят пренебрежительно? Анализируем вместе с психологом. Если вы чувствуете, что чрезмерная вовлечённость в жизнь другого мешает вам быть собой, стоит задуматься, что стоит за этим на самом деле.

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