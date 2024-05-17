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В Киеве завершили снос часовни Украинской православной церкви

В Киеве завершили снос часовни Украинской православной церкви

В Киеве минувшей ночью снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного храма канонической Украинской православной церкви, иконы и настенные росписи вывезли на грузовиках, сообщается в Telegram-канале храма Кто именно осуществлял снос, не уточняется.

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