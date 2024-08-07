Скинни, сфинксы и другие лысые домашние животные

Личный опыт содержания и интересные факты Личный опыт содержания лысых домашних животных Пинки, свинка скинни Пять лет назад, когда я решила завести первое в своей жизни домашнее животное, случайно увидела фотографию свинок скинни и сразу же влюбилась.