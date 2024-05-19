Друзья, к сожалению, Кубань неизбежно оказалась под массированными ударами противника. Пока это БПЛА и никто не пострадал.
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Друзья, к сожалению, Кубань неизбежно оказалась под массированными ударами противника. Пока это БПЛА и никто не пострадал.