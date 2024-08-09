Сценарист Золотарев назвал интересной историю российских теннисисток на Олимпиаде-2024

В Екатеринбурге завершился III Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента "Одна шестая", в рамках которого работала сценарная лаборатория сценариста и продюсера Андрея Золотарева ("Слово пацана.
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