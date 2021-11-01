В Госдуме предложили ввести скидку на проезд в автобусе и метро для вакцинированных от COVID-19

В нижней палате российского парламента придумали новый способ мотивации к прививке против COVID-19. По мнению депутата Госдумы Василия Власова, граждане страны, получившие соответствующий препарат, должны получать больше благ, чем невакцинированные.
В нижней палате российского парламента придумали новый способ мотивации к прививке против COVID-19. По мнению депутата Госдумы Василия Власова, граждане страны, получившие соответствующий препарат, должны получать больше благ, чем невакцинированные.
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