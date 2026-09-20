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В кастрюльке

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Забываю про классическую шарлотку, когда дома есть яблоки: рецепт нежного пирога с воздушным суфле

Забываю про классическую шарлотку, когда дома есть яблоки: рецепт нежного пирога с воздушным суфле

Как сделать нежную выпечку с сочными яблоками, мягким тестом и воздушным кремом в домашних условиях? Кажется, что на такое способны только профессиональные повара в кондитерских.

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