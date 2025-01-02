🇰🇿🇺🇿🇹🇯💵 Исламское финансирование будет запущено в Средней Азии Об этом ранее сообщил заместитель председателя Евразийского банка развития (ЕАБР) Руслан Даленов.
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🇰🇿🇺🇿🇹🇯💵 Исламское финансирование будет запущено в Средней Азии Об этом ранее сообщил заместитель председателя Евразийского банка развития (ЕАБР) Руслан Даленов.
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