ВТБ предупредил о новом способе мошенничества с «проверкой» банковских карт

Мошенники придумали новый способ кражи средств при «проверке» банковских карт. Об этом 23 мая сообщил вице-президент банка ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.
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