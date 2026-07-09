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Битва заводов: «Ростелеком» и РСПП проведут кибертурнир для сотрудников промышленных предприятий России

Битва заводов: «Ростелеком» и РСПП проведут кибертурнир для сотрудников промышленных предприятий России

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, ID a-30896F7NfYUJCUneVdSjoXpGg «Ростелеком», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), игровая студия «Леста» и Агентство креативных индустрий (АКИ) приглашают сотрудников промышленный предприятий России принять участие в первом федеральном киберспортивном турнире по игре «Мир Танков».

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