Минобороны РФ: на южнодонецком направлении уничтожили командный пункт ВСУ

Объект располагался в заброшенном двухэтажном доме Военнослужащие российской армии ликвидировали на южнодонецком направлении ротный командный пункт ВСУ, который находился в заброшенном двухэтажном доме, сообщили в Министерстве обороны России.
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