В России депутат просит проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок"

Популярные российские сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок" просят проверить на предмет пропаганды и распространения запрещенной информации, которая вредит подросткам, сообщает телеканал RT со ссылкой на "РИА Новости".
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