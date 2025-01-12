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Украинская актриса отказалась говорить на мове на вручении премии

Украинская актриса отказалась говорить на мове на вручении премии

Global Look Press/Russian Look/Vasilii Smirnov На вручении премии имени Сергея Параджанова украинская актриса Лариса Кадочникова, которая сыграла главную роль в фильме "Тени забытых предков" 1964 года, отказалась переходить на мову и выступила с речью на русском языке.

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