Украинская актриса отказалась говорить на мове на вручении премии

Global Look Press/Russian Look/Vasilii Smirnov На вручении премии имени Сергея Параджанова украинская актриса Лариса Кадочникова, которая сыграла главную роль в фильме "Тени забытых предков" 1964 года, отказалась переходить на мову и выступила с речью на русском языке.