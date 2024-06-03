Российские хоккеисты впервые за 9 лет могут остаться без Кубка Стэнли

Российское представительство в НХЛ впервые с 2015 года может остаться без Кубка Стэнли. Ранним утром 3 июня в Эдмонтоне прошел шестой матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Даллас Старз».