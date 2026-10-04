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MotoGP. Гран-при Японии. Марк Маркес выиграл гонку и до двух очков сократил отставание в чемпионате, Мартин – 2-й, Беццекки – 3-й

Гонщик «Дукати» Марк Маркес одержал победу в основной гонке в Японии после успеха в субботнем спринте.

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