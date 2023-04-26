Украинские военные утром обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра НАТО

Украинские боевики в среду утром обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра НАТО. В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что в 7:30 обстрел зафиксирован со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район).
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