Аргументы недели

98 617 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    ))) ... а мне кажется, что ее не раз этим фэйсом об тейбл бивали! Ну, не может быть у нормальной женщины такое...😳)Посол США Трейси ...
  • Стас Гулинов
    Налил. Сегодня бланш. Пшеничный. Душевно) Однако, не страковыми.Координатор подпо...
  • Виктор Луговой
    Ну, дык то вообще было днище-переднище, ниже всякого плинтуса. За то заявление, что-де у ей был ощущец, "что главный...Посол США Трейси ...

Украинские военные утром обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра НАТО

Украинские боевики в среду утром обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра НАТО. В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что в 7:30 обстрел зафиксирован со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх