Украинские военные утром обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра НАТО

Украинские боевики в среду утром обстреляли Донецк и Макеевку снарядами калибра НАТО. В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что в 7:30 обстрел зафиксирован со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район).