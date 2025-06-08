Казан халкын «Зәңгәр күлләрне саклаучылар» волонтерлык проектында катнашырга чакыралар. Һәр катнашучы күзәтүчедән алып тыюлык экскурсияченә кадәр уку этапларын узачак, ә соңыннан тыюлык экскурсиясенең аккредитациясен алачак.
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