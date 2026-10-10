«Зачем восстанавливать школы, если некому в них учиться?»: реалии поствоенной Украины

Сегодня не никакого смысла обсуждать перспективы восстановления Украины после войны. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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