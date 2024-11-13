«Ты пришел в университет учиться или молиться?»: В ХМАО руководство вуза отказалось выделять студентам помещение для совершения намаза

Да перестаньте вы тратить время на эту шлюшку портовую. Берите пример с меня - просто игнорирую все её тупые рвотные выбросы в сторону России и СССР...

SI

Sergey Ivanov

Справедливо. Пушкин написал как- то: «...Не оспоривай глупца». И он был прав! А эта баба явно с вывихом. Кажется, в психиатрии это называется «навязчивый бред». Пусть специалист меня поправит. Материала для постановки диагноза здесь на МирТесен достаточно. Она везде наследила.