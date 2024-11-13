«Ты пришел в университет учиться или молиться?»: В ХМАО руководство вуза отказалось выделять студентам помещение для совершения намаза

Avia.pro - СМИ В Сургуте разгорелся новый скандал, связанный с религиозными требованиями иностранных студентов.
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