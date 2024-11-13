Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Ты пришел в университет учиться или молиться?»: В ХМАО руководство вуза отказалось выделять студентам помещение для совершения намаза

«Ты пришел в университет учиться или молиться?»: В ХМАО руководство вуза отказалось выделять студентам помещение для совершения намаза

Avia.pro - СМИ В Сургуте разгорелся новый скандал, связанный с религиозными требованиями иностранных студентов.

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Комментарии
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Alex Nемо
Да перестаньте вы тратить время на эту шлюшку портовую. Берите пример с меня - просто игнорирую все её тупые рвотные выбросы в сторону России и СССР...
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3 час.
SI
Sergey Ivanov
Справедливо. Пушкин написал как- то: «...Не оспоривай глупца». И он был прав! А эта баба явно с вывихом. Кажется, в психиатрии это называется «навязчивый бред». Пусть специалист меня поправит. Материала для постановки диагноза здесь на МирТесен достаточно. Она везде наследила.
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2 час.
Gennady Sokolovsky
А чукчи тебе чем насолили??!!! Тарканы они, тараканы.
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45 мин.

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