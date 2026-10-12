Умер профессор Пермского медуниверситета Виктор Сергевнин

Доктор медицинских наук Виктор Сергевнин ушел из жизни в возрасте 77 лет. Он более 35 лет работал на кафедре эпидемиологии Пермского государственного медицинского университета имени Е.
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