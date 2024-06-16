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Защитник Касимов перешел из системы "Зенита" в "Оренбург"

Защитник Касимов перешел из системы "Зенита" в "Оренбург"

Защитник Артем Касимов стал футболистом "Оренбурга". Об этом сообщается на официальном сайте клуба. 21-летний Касимов - воспитанник академии "Зенита", однако он не принимал участие в матчах основной команды.

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