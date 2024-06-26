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Мера поддержки отелей была продлена до 2030 года

Мера поддержки отелей была продлена до 2030 года

Льгота по НДС для гостиниц будет действовать до 2030 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе стратегической сессии Правительства, посвященной национальным проектам в сфере туризма и экономики.

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