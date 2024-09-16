В Самаре врачи борются за жизнь бойца СВО, впавшего в кому после ранения в палец

В Самаре врачи одного из медицинских учреждений борются за жизнь бойца специальной военной операции Александра Гусева - уроженца города Щучье Курганской области, который получил ранение в палец и впал в кому.
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