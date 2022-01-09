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IBU о том, как распределятся квоты на Олимпиаду-2022 в случае равенства очков между сборными: «Тот, кто занял больше первых мест, получает больше квот»

В Международном союзе биатлонистов (IBU) рассказали, как распределяются квоты на Олимпийские игры в Пекине в случае равенства очков между двумя сборными.

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