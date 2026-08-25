Bloomberg: Латник сорвал торговое соглашение США с Канадой

Переговоры США и Канады по торговому соглашению прервались после вмешательства министра торговли Штатов Говарда Латника, который посчитал подготовленный проект договоренности слишком выгодным для другой стороны.
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