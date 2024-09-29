Le Parisien: убить лидера "Хезболлы" Израилю помог иранский "крот"

В структуру "Хезболла" был внедрен двойной агент из Ирана. Он передал израильской стороне данные о местонахождении лидера группировки Хасана Насраллы, что позволило ЦАХАЛ его ликвидировать, сообщает Le Parisien со ссылкой на собственные источники в ливанских службах безопасности.