Петербуржец зашел в отдел полиции и рассказал о трупе. Тело, с его слов, плавало в водоеме. Правоохранители выехали на адрес.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Петербуржец зашел в отдел полиции и рассказал о трупе. Тело, с его слов, плавало в водоеме. Правоохранители выехали на адрес.