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Царьград

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Юрист назвал исчезновение Усольцевых в тайге Красноярска странным

Юрист назвал исчезновение Усольцевых в тайге Красноярска странным

Семья Усольцевых исчезла в тайге Красноярска. Поиски, начатые в мае-июне, не дали результатов. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев полагает, что они могли использовать поход для смены страны проживания.

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