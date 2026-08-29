Юрист назвал исчезновение Усольцевых в тайге Красноярска странным

Семья Усольцевых исчезла в тайге Красноярска. Поиски, начатые в мае-июне, не дали результатов. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев полагает, что они могли использовать поход для смены страны проживания.
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