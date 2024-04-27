Четырех экс-сотрудников Бийского ДСУ осудили за разглашение государственной тайны

В числе осужденных бывший начальник предприятия и исполняющий обязанности руководителя Алтайский краевой суд признал четырех бывших сотрудников "Юго-Восточного дорожно-строительного управления" виновными в разглашении гостайны, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
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