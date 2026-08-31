Обычного осмотра оказалось недостаточно для диагностики пневмонии у детей

Крупное национальное исследование, опубликованное в августе 2026 года, установило, что стандартный клинический осмотр — аускультация, перкуссия, оценка частоты дыхания и температуры — без дополнительных методов обследования ненадёжно выявляет или исключает пневмонию у детей.