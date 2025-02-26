В центре Челябинска столкнулись «ГАЗель» и троллейбус. Есть пострадавшие

Полиция выясняет обстоятельства тройного ДТП в центре Челябинска. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 26 февраля, в 05:56 у сквера Алое поле, напротив дома №67 по проспекту Ленина.