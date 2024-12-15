Рогов: бойцы ВС РФ установили российские флаги в Успеновке и Анновке

Российские военнослужащие установили флаги РФ в селах Успеновка и Анновка южнее населенного пункта Курахово, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов агентству РИА Новости.
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