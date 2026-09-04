Притча об обидах. Надежда Ученик спросил учителя: - Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, никогда не злишься.
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