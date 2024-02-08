Командиров добровольцев предложили наделить полномочиями по дознанию

Командиров добровольческих формирований предложили наделить полномочиями органов дознания. С такой поправкой в Уголовно-процессуальный кодекс РФ выступил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин, передает 8 февраля ТАСС.
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