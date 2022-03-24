3 идеи, что можно сделать из пластиковых бутылок

Вместо того чтобы выбросить пластиковую бутылку, лучше сделать из нее что-нибудь полезное для дома. Хотим поделиться с вами некоторыми соображениями на этот счет! За основу самоделок будем использовать пластиковые бутылки объемом 5—6 литров.