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В Татарстан есть небольшие повреждения на промышленном объекте после атаки БПЛА

В Татарстан есть небольшие повреждения на промышленном объекте после атаки БПЛА

Закамская зона Татарстана подверглась массированной атаке беспилотников ВСУ, что привело к небольшим повреждениям на промышленном объекте из-за обломков БПЛА.

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