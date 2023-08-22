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Дрэймонд Грин о 35-м номере на драфте-2012: «Большинство генменеджеров откровенно тупы»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высказал свое мнение о генеральных менеджерах НБА в подкасте Пола Джорджа.

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