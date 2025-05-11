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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рамуш набрал 15 очков за хет-трик «Монпелье». Теперь у форварда «ПСЖ» 10 голов в Лиге 1

Во 2-м тайме Гонсалу Рамуш забил 3 мяча за 16 минут. Всего у нападающего «ПСЖ» 15 очков в фэнтези-турнире Лиги 1 на Спортсе (+3 за полный матч, +12 за голы).

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