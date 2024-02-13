Песков заявил, что в Кремле не комментируют ужесточение приговора Кагарлицкому

Пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова отказался комментировать решение Апелляционного военного суда, который ужесточил приговор главному редактору журнала "Рабкор", социологу Борису Кагарлицкому.
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