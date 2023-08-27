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"Когда бороться надо, а остались только мамы", - в США ввели санкции против мамы Рамзана Кадырова.

"Когда бороться надо, а остались только мамы", - в США ввели санкции против мамы Рамзана Кадырова.

Что в головах у наших западных недопартнеров из США сказать сложно. Порой кажется, что антироссийские настроения в американском истеблишменте настолько сильны, что застилают не только принцип некой необходимости, последовательности, законности, адекватности, но даже гуманизма.

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Комментарии
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Михаил Гринжук
не смеши эти пиндосы и с женщинами воевать не смогут обосрутся от страха . разве что с обезьянами.но боюсь что и те им жопу натянут
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16 час.
Василий Целовальников
В США, се8годня, не политики, а ИДИОТЫ! Потому и вводят санкции против престарелого человека,  тем более женского пола! Дебилы!!!
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14 час.
Борис Виленский
Такая мама стоит целой натовской дивизии. А про пионеров я вообще молчу.
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12 час.

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