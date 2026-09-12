www.globallookpress.com/dts Nachrichtenagentur Украине предлагают различные сценарии урегулирования, ключевой целью которых является предоставление твердых гарантий того, что страна не станет членом НАТО.
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